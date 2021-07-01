ПриватБанк запустил возможность для физлиц-предпринимателей продавать валюту круглосуточно

Государственный ПриватБанк с 1 июля продлил режим работы торговой сессии для клиентов физлиц-предпринимателей (ФЛП), что позволит им продавать валюту круглосуточно, сообщила пресс-служба банка в четверг.
Согласно сообщению, круглосуточный режим покупки валюты в ПриватБанке прежде всего будет удобным для ФЛП, занимающимся фрилансом и получающим оплату за услуги в валюте.
Указывается, что, кроме стандартной торговой сессии для ФЛП и юрлиц, которая действует с 10:00 до 13:00, отныне продаж валюты банка доступен с 15:00 до 23:29 и с 00:20 до 09:00.
Пресс-служба напомнила, что в рамках одной операции ФЛП может осуществить продажу валюты на сумму до $20 тыс. или EUR20 тыс. по коммерческому курсу банка.
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