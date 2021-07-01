TikTok разрешил публиковать видео длительностью до трех минут

Сервис коротких видеороликов TikTok представил новую возможность публикации видео продолжительностью до трех минут. Ранее можно было запостить видео длительностью не более одной минуты.

В настоящий момент возможность доступна только части пользователей, однако в течение нескольких недель появится у всех авторов сервиса. TikTok ввел новую функцию, чтобы дать авторам больше свободы при съемке и публикации, а также чтобы снизить необходимость разбивать видео на несколько фрагментов. Компания тестировала эту функцию с декабря 2020 года.

Ранее TikTok объявил, что удалил свыше 7,3 млн аккаунтов, которые предположительно принадлежали детям в возрасте до 13 лет. Сервис, популярный среди подростков, не разрешает создавать аккаунты детям младше 13 лет.