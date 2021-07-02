Tesla поставила во втором квартале рекордное количество электромобилей

Компания Tesla поставила на мировой рынок более 200 тыс. электромобилей за второй квартал 2021 года, что стало рекордным объемом поставок для этого автопроизводителя. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
По его данным, компании удалось достичь рекордного показателя благодаря эффективному решению проблем нехватки чипов и сырья. Всего компания поставила 201 250 электромобилей за квартал, а общий объем производства вырос на 14% за указанный период.
Согласно статистике, продажи более дешевых моделей автомобилей Tesla Model 3 и Model Y компенсировали падение объема поставок более дорогих моделей Model S и Model X.
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