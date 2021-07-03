Климкин не видит у ЕС желания вводить санкции против России

У Европейского союза (ЕС) нет желания вводить новые санкции против России. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев».

«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов, я вам скажу, при этом в любой стране», — сказал Климкин.

При этом он не исключил, что на такой шаг готовы власти Литвы. Также экс-глава МИДа предположил, что санкционную политику против России могут продолжить Соединенные Штаты, но только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них точно не получится «договориться с Москвой».

29 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Европейский совет поручил в ближайшее время подготовить варианты новых ограничительных мер в отношении России.