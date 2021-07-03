Войти
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной
соседи
Лукашенко приказал полностью перекрыть границу с Украиной
Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС
позиция
Разумков ожидает вето Зеленского на закон о ВККС

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Климкин не видит у ЕС желания вводить санкции против России

178
Климкин не видит у ЕС желания вводить санкции против России

У Европейского союза (ЕС) нет желания вводить новые санкции против России. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Киев».

«Нам бы хотелось, чтобы санкции реально ударили по России и убили, но санкции действуют стратегически. Есть ли желание в Европейском союзе вводить новые санкции, которые разрушат Россию? Нет, сто процентов, я вам скажу, при этом в любой стране», — сказал Климкин.

При этом он не исключил, что на такой шаг готовы власти Литвы. Также экс-глава МИДа предположил, что санкционную политику против России могут продолжить Соединенные Штаты, но только в том случае, если в Вашингтоне решат, что у них точно не получится «договориться с Москвой».

Читайте также: Россия выкупила у Словакии проданные ей ранее дозы «Спутника V»

29 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что Европейский совет поручил в ближайшее время подготовить варианты новых ограничительных мер в отношении России.

Россия, ЕС, санкции
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 3 июля 2021
Пятница, 2 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

«Налоговая экспроприация» или «налоговый грабеж»?

Резкая «налоговая экспроприация» - а Офис президента и Кабинет Министров рассчитывают получить сразу до 50 миллиардов гривен - это стресс для экономики. Но одно дело, когда стресс испытывает полностью здоровый организм. А наш организм ослаблен спадом ВВП, максимальной безработицей, большой закредитованностью перед МВФ и другими финансовыми структурами и другими негативными факторами.
Семен Правденко
Семен Правденко
общественный активист, блогер

Песня убегающих инвесторов: слова Гетьманцева, музыка Коломойского

За №5600 голосовали большинство «слуг народа», депутатская группа «За будущее», которую 50/50 контролируют олигарх Игорь Коломойский и министр внутренних дел Арсен Аваков, а также группа «Доверие», представляющая интересы Андрея Веревского и других аграрных магнатов. И такая картина только подтверждает версию о том, что Кабинет Министров является только формальным автором, а на самом деле №5600 написал глава комитета ВР по финансовой и налоговой политике Даниил Гетманцев по заказу олигарха Коломойского.
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Зеленский полностью прогнулся под Медведчука в вопросах отношений с Россией

Эксклюзивное Владимира Зеленского агентству «Интерфакс-Украина» вышло сразу же после «прямой линии» Владимира Путина, состоявшейся 30 июня, что выглядит как попытка дать ответ на тезисы в отношении Украины, прозвучавшие от российского президента. Зеленский заговорил словами своего главного политического оппонента Виктора Медведчука.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016