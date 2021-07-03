Россия выкупила у Словакии проданные ей ранее дозы «Спутника V»

Россия выкупила у Словакии 160 тыс. неиспользованных доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава республики Зузана Элиашова, передает телеканал TA3.
По словам Элиашовой, Россия приобрела дозы по той же цене, по которой продала их Словакии — по $9,95 за штуку. Деньги должны быть перечислены в течение 20 рабочих дней после подписания соглашения.
Выкупленные дозы уже вывезли из Словакии, добавила представитель Минздрава РФ. В стране остались только те, которые предназначены для граждан, зарегистрировавшихся на вакцинацию «Спутником V».
Словакия закупила 200 тыс. доз «Спутника V» в марте. Покупка препарата привела к правительственному кризису: в то время как за нее выступал премьер-министр республики Игорь Матович, президент Зузана Чапутова и партнеры по правящей коалиции считали необходимым дождаться одобрения регулятора ЕС. В итоге правительство Матовича ушло в отставку.
Затем последовал еще один скандал. Как утверждалось в статье газеты Denník N, Словацкий государственный институт контроля за лекарствами выяснил, что препарат из полученной партии «Спутника V» не идентичен тому, который получил положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) эти сообщения назвали фальшивкой и потребовали вернуть препарат. В посольстве России в Словакии полагают, что скандал произошел в результате политически мотивированной кампании по дискредитации вакцины в стране.
В конце мая в Словакии все же одобрили применение «Спутника V». Но желающих привиться этой вакциной почти не оказалось и власти решили прекратить использование препарата.
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