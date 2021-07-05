Кремль не считает, что у власти в Украине находятся нацисты

Кремль не считает, что в Украине нацистская власть, но отмечают существенную роль «сторонников нацизма» и «бандеровцев» в политической и общественной жизни страны. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С тем, что сторонники нацизма и бандеровцы в почете, вряд ли кто-то сможет спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь Украины», — сказал он.

«Это не является официальным заявлением, и никто из официальных лиц такие заявления не делал», — добавил пресс-секретарь российского лидера, комментируя слова прокремлевского журналиста Владимира Соловьева, который неоднократно называл украинских политиков нацистами.

Он также отметил, что Соловьев как журналист волен делать любые заявления. «Это не официальное лицо, это журналист, который очень тонко чувствует пульс и политологической, и экспертной мысли. Он волен давать те оценки, которые считает нужными», — указал Песков.