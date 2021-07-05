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Папа Римский проведет в больнице после операции не менее недели

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Папа Римский проведет в больнице после операции не менее недели

Папа Римский Франциск, которому была проведена операция под общим наркозом на толстой кишке, чувствует себя хорошо. Как сообщил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, он останется в больнице не менее семи дней, если не будет осложнений.

«Его Святейшество Папа Франциск чувствует себя хорошо, он в сознании, дышит самостоятельно, — отмечается в заявлении на сайте пресс-службы. — Ожидается, что срок пребывания в больнице составит около семи дней при отсутствии осложнений». Как указывается в сообщении, операция длилась около трех часов.

О госпитализации понтифика для проведения плановой операции симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) было сообщено в воскресенье. Минувшей ночью стало известно, что 84-летний Франциск перенес хирургическое вмешательство хорошо. Он лежит в римской больнице имени Агостино Джемелли, врача-францисканца, в которой проходил лечение и его предшественник Иоанн Павел II.

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Нынешний 84-летний понтифик, несмотря на то, что у него еще в молодости ему была удалена часть легкого после сложной пневмонии, отличается достаточно крепким здоровьем. В последнее время он жалуется только на боли в ногах, в связи с чем плохо ходит. Зимой Франциск отменил ряд мероприятий из-за воспаления седалищного нерва. В конце февраля 2020 года в момент начала пандемии коронавируса в Италии у него была сильная простуда. В начале этого года Папа Римский одним из первых получил вакцину американской компании Pfizer. Об уровне его антител к коронавирусу не сообщалось, однако с конца февраля понтифик ведет нормальную деятельность, совершив поездку в Ирак, где принимал участие в массовых мероприятиях. На последних коллективных аудиенциях, возобновленных в присутствии верующих, но на открытом воздухе, он начал пожимать руки участникам.

Папа Римский
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