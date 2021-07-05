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Глава МИД Греции заявил, что освобождение его страны в XIX веке началось в Украине

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Глава МИД Греции заявил, что освобождение его страны в XIX веке началось в Украине

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что греческая национально-освободительная революция 1821-1829 годов берет начало в Украине. Об этом политик заявил в понедельник, выступая на форуме «Украина 30. Международная политика».

«30-летие независимости Украины также знаковый год для моей страны, Греции. В этом году мы отмечаем 200-летие начала нашей войны за независимость. И что важно упомянуть здесь, в Киеве, в столице Украины, — это то, что мы всегда помним, что эта наша война за независимость, эта наша революция началась в Украине», — приводит слова Дендиаса пресс-служба греческого МИД.

При этом глава внешнеполитического ведомства добавил, что в Греции всегда помнят, что «Одесса была городом, где в 1814 году было основано Общество друзей («Филики Этерия»). «Общество с единственной целью — создать независимое греческое государство», — подчеркнул Дендиас. Вместе с тем он заверил, что Греция будет по-прежнему поддерживать Украину в ее европейских устремлениях. Украина, по мнению политика, является приоритетным партнером для Европейского союза как на двусторонней основе, так и в рамках программы «Восточное партнерство».

Кроме того, Дендиас заметил, что Греция приветствует давнее партнерство Украины с НАТО. «Мы продолжаем поощрять усилия страны по неуклонному углублению связей с Североатлантическим альянсом. Статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, придает дополнительный импульс уже существующему прочному взаимодействию», — подытожил глава греческого МИД, уточнив, что это будет способствовать, в частности, участию Украины в учениях НАТО.

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В 2021 году отмечается 200-летие начала греческой национально-освободительной революции против длившегося в течение четырех веков ига Османской Империи.

Греция, Никос Дендиас
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