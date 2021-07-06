Байден пересмотрит санкционную политику США

Администрация президента США Джо Байдена пересматривает санкционную политику, этот процесс должен завершиться к концу лета. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, власти США намерены отойти от «масштабных кампаний по оказанию давления» на другие страны, они будут стремиться избежать нанесения экономического ущерба самим себе и действовать вместе с союзниками, а не односторонне.

Детали нового подхода к санкционной стратегии все еще уточняются. По словам чиновников из администрации США, она может привести к ослаблению экономического давления на Иран.

Как отмечает WSJ, администрация предшественника Байдена Дональда Трампа применяла санкции в качестве инструмента внешней политики, чтобы оказать давление на экономики Ирана, КНДР и Венесуэлы. Это помогло достичь краткосрочных целей, но не изменило поведения стран, против которых вводили ограничения, «что вызвало вопросы о ценности санкций как отдельного инструмента». В администрации Байдена убеждены, что санкции должны стать частью более широких дипломатических мер, которые включают сотрудничество с союзниками и использование «форм убеждения для достижения внешнеполитических целей».

«Мы сосредоточены на том, чтобы перейти от односторонних действий, которые определяли политику США на протяжении последних четырех лет, к реальной работе с нашими партнерами», — заявил WSJ высокопоставленный сотрудник американской администрации.

США имеют опыт успешного сотрудничества с союзниками в области такой санкционной политики, напоминает WSJ. Например, в 2015 году Соединенные Штаты и другие заключили ядерную сделку с Ираном, которая предусматривает отказ иранской стороны от производства оружейного плутония и сокращение объемов обогащенного урана в обмен на снятие санкций (в мае 2018-го Вашингтон вышел из соглашения).

В 2021 году США вместе с Евросоюзом, Великобританией и Канадой ввели санкции против Китая, назвав в качестве причины притеснения уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе КНР. США и ЕС также ввели ограничительные меры в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, и против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

В конце мая Байден выдвинул кандидатуру Эдди Нельсона на пост заместителя главы Минфина США по вопросам терроризма и финансовых преступлений, который отвечает за разработку и реализацию санкций, с 2017 года этот пост занимала Сигал Манделкер. Если сенат поддержит Нельсона, то он будет курировать разработку и реализацию режима санкций против России, Беларуси, Ирана, КНДР и других стран. Голосование должно пройти в июле.