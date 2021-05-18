Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе

Реформа сферы градостроительства предполагает создание Градостроительной палаты при министерстве развития громад и территорий для выполнения функции надзора, сообщила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Козловская.
«В законопроекте функции контроля и надзора разделены. Функция контроля переходит в частные руки, а функция надзора остается за министерством. Министерство будет обязано рассматривать по результатам любых проверок или обращений информацию о том, как субъекты хозяйствования на рынке допускают какие-либо нарушения. Работа надзора предлагается в виде Градостроительной палаты. Мы брали за основу лучшие практики Министерства юстиции в формате надзора нотариальной палаты за нотариусами», — рассказала Козловская в ходе выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Цифровизация» в Киеве во вторник.
По ее словам, надзор будет осуществляться путем рассмотрения заявлений о возможных нарушениях, а не проведения плановых или внеплановых проверок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016