Надзор за строительством предлагается передать Градостроительной палате при Минрегионе

Реформа сферы градостроительства предполагает создание Градостроительной палаты при министерстве развития громад и территорий для выполнения функции надзора, сообщила заместитель министра развития громад и территорий Наталья Козловская.

«В законопроекте функции контроля и надзора разделены. Функция контроля переходит в частные руки, а функция надзора остается за министерством. Министерство будет обязано рассматривать по результатам любых проверок или обращений информацию о том, как субъекты хозяйствования на рынке допускают какие-либо нарушения. Работа надзора предлагается в виде Градостроительной палаты. Мы брали за основу лучшие практики Министерства юстиции в формате надзора нотариальной палаты за нотариусами», — рассказала Козловская в ходе выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Цифровизация» в Киеве во вторник.

По ее словам, надзор будет осуществляться путем рассмотрения заявлений о возможных нарушениях, а не проведения плановых или внеплановых проверок.