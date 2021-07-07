Офис президента рассчитывает разделить с Западом контроль над судебной системой, - политолог

Судебная реформа в стране уже запущена и остановить этот процесс будет очень сложно. Однако власть попытается сделать так, чтобы контроль над судами не перешел к Западу полностью.

Об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Абсолютный контроль над судебной системой не перейдет к западным партнерам, потому что западные партнеры просто неспособны отфильтровать такую массу судей и всюду расставить своих людей. Более того, мы видим, что по принятому закону (о возобновлении работы ВККС, – Ред.) в отборочной комиссии паритет. Я думаю, что Офис президента надеется разделить с западными партнерами влияние на судебную систему. Нынешняя судебная система ведь тоже формировалась под влиянием западных партнеров, но там было влияние не только Запада, но и команды Петра Порошенка. Сейчас из этого уравнения прежде всего попытаться исключить Петра Порошенка и предыдущие группы влияния», - полагает он.

«Многие судьи, как и раньше, склонны договариваться с Офисом президента и одной из целей судебной реформы как раз будет насыщение судебной системы судьями близкими к нынешней власти», - полагает Бортник.

В то же время он не исключает, что постоянные уступки Западу в результате приведут к тому, что у украинской стороны останется очень мало рычагов влияния на ситуацию в судебной системе. Но это, по мнению эксперта, будет уже проблема не нынешней власти.

«Реформа, конечно, в итоге приведёт к подрыву суверенитета, ослаблению возможностей ОП, но это будет где-то там потом. Сейчас Офису президента важнее сохранить поддержку западных партнёров. Пока судебная реформа будет полностью реализована в Украине, возможно, будет другая власть и другой президент», - предрекает он.