В правительстве прогнозируют инфляцию до 8% по итогам года

В правительстве прогнозируют около 4% роста экономики в этом году, а инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций — до 8%.
Об этом во время выступления на форуме «Украина 30. Международная политика» заявил первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко, сообщает ЭП.
«С начала 2020 года украинская экономика оказалась в новой системе координат, связанной с глобальной пандемией COVID-19. Мы понимаем, что уже сейчас стремительно происходит формирование новой глобальной „постковидной“ мировой экономики. Ей будут присущи новые балансы сил, будут сформированы новые центры экономического, цифрового и технологического влияния», — рассказал Любченко.
По его словам, для Украины этот и следующий годы будут годами восстановительного роста.
«Мы прогнозируем около 4% роста экономики, реальной экономики в этом году. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций — до 8%, будет сохранено ценовую и валютно-курсовую стабильность.
Если речь идет о стратегической перспективе до 2030 года, наша задача — структурная модернизация экономики, основанная на инновациях и технологиях, адаптивная к потребностям глобальных конкурентных вызовов. В этом „новом мире“ публичными субъектами будут только нации и страны, сознательно консолидировать свои силы для реализации собственного потенциала», — добавил министр.
Он заявил, что драйвером на последующие годы для Украины являются инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал.
«Это цифровизация. Цифровизация различных секторов экономики и, еще раз подчеркиваю, инвестиции в человеческий капитал», — резюмировал он.
Напомним, в мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.
В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.
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