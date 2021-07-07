С момента открытия рынка земли продали 322 участка

За шесть дней функционирования рынка земли, запущенного 1 июля, зарегистрированы 322 сделки по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения, на отчуждение которых ранее распространялся мораторий, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в среду.
«Рынок земли запущен, сделки с землей сельхозназначения заключаются прозрачно и согласно установленным процедурам, за первые шесть дней с момента открытия рынка зарегистрировано 322 сделки по покупке земельных участков, к которым ранее применялся мораторий», — отметил премьер.
По его словам, запуск рынка земли — одно из наибольших достижений за время независимости Украины, предоставившее ее гражданам возможность не только владеть землей, но и свободно распоряжаться ею.
Премьер уточнил, что мифы относительно массовой распродажи земли и вывоза за границу украинского чернозема не подтвердились, и подобное положение дел сохранится и в будущем.
Как сообщалось, запускаемый в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане Украины, одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.
Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.
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