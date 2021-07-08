В Черное море направился американский десантно-транспортный корабль Yuma, сообщили ВМС США в Twitter.

«Yuma (T-EPF-8) начал свой путь в северном направлении в Черное море для работы с нашими союзниками и партнерами по НАТО», — говорится в сообщении.

28 июня в Черном море начались учения НАТО Sea Breeze с участием Грузии и Украины. Закончить их планируют 10 июля.