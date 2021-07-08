Мировые цены на продовольствие снизились впервые за 12 месяцев

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары в июне снизились впервые за 12 месяцев. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в прошлом месяце 124,6 пункта, что на 2,5% меньше, чем в мае, но почти на 34% выше показателя 2020 года.

Индекс цен на растительное масло ФАО в июне снизился на 9,8%, достигнув минимального за 4 месяца значения. Отмечается, что падение произошло из-за снижения «мировых цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла».

Значение индекса цен на зерновые снизилось на 2,6%, а на молочные продукты — на 1%. Отмечается, что больше всего упали цены на сливочное масло из-за «быстрого снижения мирового импортного спроса и незначительного увеличения запасов, особенно в Европе».

Индекс цен на сахар вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,9%, а на мясо — на 2,1%.