Минэнерго хочет завести «черный» список участников рынка электроэнергии и не пускать их на торги

Министерство энергетики Украины инициирует внедрение черного списка для недобросовестных участников рынка электроэнергии с целью усиления их ответственности за нарушения договорных условий, сообщило ведомство на сайте в четверг.
При этом уточняется, что Минэнерго предлагает внести изменения в регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже э/э на ТБ «Украинская энергетическая биржа», предусматривающие введение перечня систематических нарушителей договорных обязательств — так называемый Black List, который временно будет ограничивать их участие в аукционах по двусторонним договорам (ДД).
Как сообщалось, после резкого падения цены на РСВ 1-4 июля, ПАО «Центрэнерго» заявило, что более трети трейдеров-партнеров компании перестали выкупать согласованные контрактами объемы э/э из-за убытков. НАЭК «Энергоатом» со своей стороны предупредил своих контрагентов, что не будет рассматривать предложения о досрочном расторжении контрактов.
Ранее запретить участие в аукционах по продаже э/э по двусторонним договорам (ДД) участникам рынка, досрочно разорвавшим контракты на покупку ресурса у государственных производителей, предложила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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