В Киеве разоблачили группу, продававшую места для захоронений на закрытых кладбищах

Столичные правоохранители задержали и сообщили о подозрении гражданину, вероятно причастному к незаконной продаже мест для захоронений на закрытых и полузакрытых кладбищах Киева, вымогательству и пособничеству в получении чиновниками ритуальной службы специального коммунального предприятия «Спецкомбинат ПКБО» неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
«По данным следствия, ряд лиц из числа руководства коммунального предприятия, по предварительному сговору с физическими лицами-предпринимателями и другими лицами, организовали преступную схему по систематическому вымогательству и получению неправомерной выгоды от граждан за выделение мест для захоронения тел умерших на закрытых и полузакрытых кладбищах города Киева , находящихся на балансе СКП «Спецкомбинат ПКБО», — говорится в сообщении, обнародованном в пятницу.
Отмечается, что подозреваемый, выступая в роли пособника чиновников коммунального предприятия, занимался организацией похорон.
«Ранее он получил неправомерную выгоду в сумме $8 тысяч за предоставление услуг по организации похорон, в том числе, решение вопроса в СКП «Спецкомбинат ПКБО» относительно получения мест для захоронения на кладбищах. В дальнейшем он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи другой неправомерной выгоды — $6 тысяч, которая состоялась под контролем правоохранителей«,- подчеркивают в прокуратуре.
Там отмечают, что в настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
«Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовных преступлений», — резюмируют в Офисе генпрокурора.
В то же время, в Службе безопасности Украины уточняют, что злоумышленники в обмен на взятки выделяли места, в частности, на Лесном кладбище, которое является закрытым для массовых захоронений.
«Задокументирован факт получения злоумышленниками $3 и $5 тысяч за выделение двух мест на Лесном кладбище. Правоохранители задержали одного из посредников при получении $6 тысяч за выделение еще одного места для захоронения», — подчеркивают в спецслужбе.
Там добавляют, что у организаторов схемы было двое посредников, одному из которых сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
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