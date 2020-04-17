В Киевской области закрыли все кладбища

В Киевской области на период карантина закрыли кладбища для посещения.

Об этом заявил и.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время онлайн-брифинга.

«Принято решение закрыть для посещения кладбища на территории городов, поселков и сел Киевской области. Кроме проведения захоронений в соответствии с нормами, установленными на время карантина», — сказал Володин.

Он отметил, что это решение вступило в силу немедленно и продлится до улучшения эпидемиологической ситуации.

Как сообщалось, в Киеве с 18 апреля также закрывают городские кладбища. Поминальные дни перенесены на 6 июня.