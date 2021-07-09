В июне 2021 года инфляция в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, по сравнению с маем 2021 — снизилась до 0,2%.
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
«Инфляция на потребительском рынке в июне 2021 по сравнению с маем 2021 составила 0,2%, с начала года — 6,4%», — заявили в Госстате.
При этом, базовая инфляция в июне 2021 по сравнению с маем 2021 составила 0,4%, с начала года — 4,3%.
В июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%.
Больше всего — на 16% — подешевели яйца. На 2,8 — 0,4% снизились цены на фрукты, овощи, млолоко, сало, свинину. В то же время на 3,4 — 0,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.
В то же время рост цен и тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1%, природный газ — на 0,7%.
Напомним, в правительстве прогнозируют около 4% роста экономики в этом году, а инфляция должна остаться в пределах прогнозируемых тенденций — до 8%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016