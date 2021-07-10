В Украине снова более 500 новых больных COVID-19

За сутки 9 июля в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Общее количество инфицированных выросло до 2 240 753 человек, сообщает Минздрав.
В больницы за это время попало 364 человека. В течение вчерашнего для от осложнений ковида умерло 20 человек. Всего с начала пандемии в Украине было зафиксировано 52 592 летальных случая.
Днем ранее, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.
Напомним, что в июле Украина ожидает поставки трех партий вакцин. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами.
В частности, в июле поступят:
5,3 млн доз CoronaVac по новому контракту (за счет госбюджета).
2 млн доз Moderna (инициатива Covax).
1 млн доз Pfizer (инициатива Covax).
Кроме того, Украина зарегистрировала вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson & Johnson, которую Всемирная организация здравоохранения одобрила еще в марте этого года. Разрешение на ее использование также дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016