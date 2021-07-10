В Украине снова более 500 новых больных COVID-19

За сутки 9 июля в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Общее количество инфицированных выросло до 2 240 753 человек, сообщает Минздрав.

В больницы за это время попало 364 человека. В течение вчерашнего для от осложнений ковида умерло 20 человек. Всего с начала пандемии в Украине было зафиксировано 52 592 летальных случая.

Днем ранее, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Напомним, что в июле Украина ожидает поставки трех партий вакцин. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на встрече с журналистами.

В частности, в июле поступят:

5,3 млн доз CoronaVac по новому контракту (за счет госбюджета).

2 млн доз Moderna (инициатива Covax).

1 млн доз Pfizer (инициатива Covax).

Кроме того, Украина зарегистрировала вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson & Johnson, которую Всемирная организация здравоохранения одобрила еще в марте этого года. Разрешение на ее использование также дали США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и другие страны.