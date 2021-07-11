TikTok начнет автоматически удалять некоторые видео

Сервис коротких видео TikTok изменит систему модерации контента, сообщает компания. Соцсеть начнет использовать автоматизированные системы проверки, которые будут искать и удалять ролики с недопустимым содержанием: обнаженным телом, сценами секса, насилия, незаконными действиями и запрещенными товарами.
Если система обнаружит подобное видео, оно будет удалено, уведомление об этом с объяснением причин сразу же направят пользователю, который загрузил ролик. Автор публикации сможет подать апелляцию.
Как сообщили в компании, автоматическая проверка контента будет запущена в США и Канаде в течение ближайших недель. Business Insider передает, что TikTok уже тестировал эту технологию в других странах, например в Бразилии и Пакистане.
Глава службы безопасности TikTok в США Эрик Хан заявил, что автоматизация уменьшит нагрузку на модераторов, они смогут уделять больше времени работе с более сложными случаями. Например, видео, которые содержат дезинформацию или разжигают ненависть.
В начале июля TikTok разрешил некоторым пользователям публиковать видеоролики длиной до трех минут. В компании отметили, что часто слышали просьбы авторов разрешить выкладывать более длинные видео, чтобы качественнее делиться комедийными зарисовками, уроками красоты и кулинарии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016