TikTok начнет автоматически удалять некоторые видео

Сервис коротких видео TikTok изменит систему модерации контента, сообщает компания. Соцсеть начнет использовать автоматизированные системы проверки, которые будут искать и удалять ролики с недопустимым содержанием: обнаженным телом, сценами секса, насилия, незаконными действиями и запрещенными товарами.

Если система обнаружит подобное видео, оно будет удалено, уведомление об этом с объяснением причин сразу же направят пользователю, который загрузил ролик. Автор публикации сможет подать апелляцию.

Как сообщили в компании, автоматическая проверка контента будет запущена в США и Канаде в течение ближайших недель. Business Insider передает, что TikTok уже тестировал эту технологию в других странах, например в Бразилии и Пакистане.

Глава службы безопасности TikTok в США Эрик Хан заявил, что автоматизация уменьшит нагрузку на модераторов, они смогут уделять больше времени работе с более сложными случаями. Например, видео, которые содержат дезинформацию или разжигают ненависть.

В начале июля TikTok разрешил некоторым пользователям публиковать видеоролики длиной до трех минут. В компании отметили, что часто слышали просьбы авторов разрешить выкладывать более длинные видео, чтобы качественнее делиться комедийными зарисовками, уроками красоты и кулинарии.