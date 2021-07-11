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В Молдове сегодня проходят досрочные выборы в парламент

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В Молдове сегодня проходят досрочные выборы в парламент

Досрочные парламентские выборы начались в воскресенье в Молдове. В 07:00 (совпадает с киевским) открылись 2 тыс. избирательных участков на территории страны.

За процессом голосования будут следить свыше 2,4 тыс. наблюдателей. Для обеспечения порядка привлечены свыше 6 тыс. сотрудников полиции, которым предписано находиться за пределами избирательных участков.

Выборы проходят на фоне напряженной эпидемической ситуации. Для обеспечения мер по борьбе с распространением коронавируса власти приобрели защитные маски, которые будут бесплатно выдавать избирателям. Все пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами, между голосующими будет обеспечиваться социальная дистанция.

Помимо 2 тыс. участков в стране, 150 пунктов для голосования открываются в 36 странах.

В 101-мандатный парламент страны по партийным спискам баллотируются свыше 1 тыс. кандидатов в депутаты. Они представляют 20 партий, два избирательных блока, один человек баллотируется как независимый кандидат. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами выборов выступают поддерживающая президента Майю Санду Партия действия и солидарности, а также Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном.

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Выборы завершатся в 21:00. Они будут считаться состоявшимися, если в них примет участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки (свыше 3,2 млн человек). Первые предварительные результаты выборов будут объявлены ЦИК уже через пару часов после окончания голосования. Итоги выборов должен подтвердить Конституционный суд страны.

Молдова
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Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

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Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

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