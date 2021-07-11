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Папа Римский впервые появился на публике после операции

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Папа Римский впервые появился на публике после операции

Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью, впервые появившись после перенесенной неделю назад операции на кишечнике на публике.

Его выступление из окна 11 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли показывали в прямом эфире на портале Vatican news.

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Нынешний 84-летний понтифик, несмотря на то, что у него еще в молодости ему была удалена часть легкого после сложной пневмонии, отличается достаточно крепким здоровьем. В последнее время он жалуется только на боли в ногах, в связи с чем плохо ходит. Зимой Франциск отменил ряд мероприятий из-за воспаления седалищного нерва. В конце февраля 2020 года в момент начала пандемии коронавируса в Италии у него была сильная простуда. В начале этого года Папа Римский одним из первых получил вакцину американской компании Pfizer. Об уровне его антител к коронавирусу не сообщалось, однако с конца февраля понтифик ведет нормальную деятельность, совершив поездку в Ирак, где принимал участие в массовых мероприятиях. На последних коллективных аудиенциях, возобновленных в присутствии верующих, но на открытом воздухе, он начал пожимать руки участникам.

Папа Римский
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Ростислав Фортуна
политический эксперт

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Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

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