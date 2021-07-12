Нидерланды вернули ограничения из-за COVID-19

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о ряде новых ограничительных мер, они вступили в силу c 10 июля в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране.
«Если мы ничего не предпримем, темпы распространения инфекции будут просто расти. Абсолютно очевидно, что мы должны пресечь быстрое распространение вируса на корню. В настоящее время уровень заболеваемости стремительно растет, в основном из-за крайне заразного штамма «дельта», — заявил голландский премьер, слова которого привели западные СМИ в пятницу.
Теперь в Нидерландах прекращают работу ночные клубы и дискотеки, а магазины закрываются в полночь.
Рютте напомнил, что все посетители ресторанов и кафе должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Все мероприятия развлекательного характера, в том числе живая музыка, будут запрещены. Однако, как отмечают власти страны, пока речь не идет о новом локдауне и обязательном ношении масок в помещении.
За прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах выросло в семь раз.
За все время пандемии коронавируса в Голландии инфекция подтвердилась у 1,7 млн человек. 17,7 тыс. пациентов умерли после заражения COVID-19, более 1,6 млн полностью вылечились.
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