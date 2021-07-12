Литва призвала ЕС ввести новый пакет санкций против Беларуси

Литва призвала ЕС ввести пятый пакет санкций против Беларуси, которая якобы организует переброску нелегальных мигрантов из стран Азии в Литву.
Об этом, прибыв в понедельник на встречу глав МИД стран — членов ЕС, заявил министр иностранных дел балтийской страны Габриэлюс Ландсбергис.
«Беларусь использует нелегальных мигрантов как политическое орудие. Это не должно оставаться без ответа. Мы призываем ЕС принять пятый пакет санкций против режима Лукашенко», — сказал он.
С начала года в Литве задержаны более 1 600 нелегальных мигранта (в основном из стран Азии), попавших в страну с территории Беларуси. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.
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