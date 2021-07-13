Рада отдала ВККС под контроль западных экспертов

Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского законопроект № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Президент предлагает считать ВККС полномочной в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Глава государства также вносит предложение, согласно которому на запрос члена первого состава конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков.

Вместе с тем в предложениях президента отмечается, что финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Как сообщалось, Верховная Рада 29 июня приняла вышеуказанный законопроект, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 5 июля.

Спикер Верховной Рады ожидал, что Зеленский применит право вето к данному закону из-за противоречивости его статей о весе голоса международных экспертов.

8 июля глава государства наложил вето на поддержанный парламентом законопроект № 3711-д и вернул его со своими предложениями.