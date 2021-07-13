В РФ за сутки умерло от COVID-19 рекордное число людей

За последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерли 780 человек, что стало новым рекордом с начала пандемии. По данным местного оперативного штаба, более 700 смертей за сутки в России фиксируется восьмой день подряд.

При этом за последние сутки в РФ выявили 24 702 новых случая коронавируса. С 9 июля это число не опускалось ниже 25 тысяч.