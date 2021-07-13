В Кремле ответили на вопрос о «муках жителей Донбасса»

Россия в рамках международного права оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые якобы были отвергнуты Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи людям, которые были отвергнуты своей страной», — сказал Песков, комментируя слова журналиста о том, что люди на Донбассе «мучаются».

При этом Песков не ответил на вопрос, готова ли Россия «принять» Донбасс, учитывая, что он якобы не нужен Киеву, как отмечал в своей статье российский президент.