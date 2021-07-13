Зеленский ожидает получить гарантии безопасности после встречи Меркель с Байденом

Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2» после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, намеченной на 15 июля. Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Он отметил, что Меркель «со всеми знаниями и со всей информацией насчет «Северного потока», а также со всей информацией насчет военных учений «Запад-2021» приедет в США. «Это также очень важно, и после этой встречи мы получим, скажем так, их предложения по гарантиям безопасности для Украины», — полагает Зеленский.

При этом глава государства уточнил характер ожидаемых гарантий. «10-15 лет мы должны быть уверены в том, что у нас будет нормальное газоснабжение, эти гарантии нам нужны», — пояснил он.

Зеленский при этом признал, что понимает, что позиции Киева и Берлина по «Северному потоку — 2» отличаются. «Да, у нас разные взгляды насчет «Северного потока», — заявил президент. Он выразил надежду на то, что в ходе будущей встречи лидеров Германии и США будет обсуждаться вопрос о том, «как гарантировать энергетическую безопасности прежде всего для граждан Украины», чтобы страна не несла потери после реализации проекта «Северный поток — 2».