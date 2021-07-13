Украина на 19 месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19

Украина находится на 86 месте в мире по количеству новых случаев коронавируса и на 19 — среди стран Европы.
Об этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.
По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 12 июля Украина занимает 44 место среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 млн населения и 29 — среди европейских стран.
На первом месте в Европе находится Великобритания, на втором — Россия, на третьем — Испания.
Напомним, 12 июля в Украине зафиксирован 481 новый подтвержденный случай COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016