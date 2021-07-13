Украина на 19 месте среди стран Европы по количеству новых случаев COVID-19

Украина находится на 86 месте в мире по количеству новых случаев коронавируса и на 19 — среди стран Европы.

Об этом говорится в Телеграм-канале Коронавирус_инфо.

По данным статистического ресурса Worldometers, по состоянию на 12 июля Украина занимает 44 место среди стран мира по общему количеству смертей от COVID-19 в пересчете на 1 млн населения и 29 — среди европейских стран.

На первом месте в Европе находится Великобритания, на втором — Россия, на третьем — Испания.

Напомним, 12 июля в Украине зафиксирован 481 новый подтвержденный случай COVID-19.