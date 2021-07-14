SkyUp запускает авиарейсы в Саудовскую Аравию

Украинский лоукостер SkyUp объявил об открытии рейс из Киева и Львова в Саудовскую Аравию. Первый рейс запланирован до 3 августа.

Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.

Самолеты будут маршировать по маршрутам:

Киев - Даммам - Киев;

Киев — Эр-Рияд — Киев;

Львов — Даммам — Львов.

Вакцинированным путешественникам необходимо иметь при себе:

сертификат полного курса вакцинации утвержденными препаратами (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дозы вакцины, Johnson & Johnson — 1 доза)

отрицательный ПЦР-тест, который был сделан за трое суток до въезда в страну;

Невакцинированные путешественники обязаны:

иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, который был сделан за трое суток до въезда в страну;

отбыть 7-дневный карантин на территории страны и сделать повторный ПЦР-тест на 1-й и 7-й день пребывания на карантине.