SkyUp запускает авиарейсы в Саудовскую Аравию

Украинский лоукостер SkyUp объявил об открытии рейс из Киева и Львова в Саудовскую Аравию. Первый рейс запланирован до 3 августа.
Об этом сообщает пресс-служба SkyUp.
Самолеты будут маршировать по маршрутам:
Киев - Даммам - Киев;
Киев — Эр-Рияд — Киев;
Львов — Даммам — Львов.
Вакцинированным путешественникам необходимо иметь при себе:
сертификат полного курса вакцинации утвержденными препаратами (Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna — 2 дозы вакцины, Johnson & Johnson — 1 доза)
отрицательный ПЦР-тест, который был сделан за трое суток до въезда в страну;
Невакцинированные путешественники обязаны:
иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, который был сделан за трое суток до въезда в страну;
отбыть 7-дневный карантин на территории страны и сделать повторный ПЦР-тест на 1-й и 7-й день пребывания на карантине.
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