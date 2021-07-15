В Украине запретили продавать лекарства детям до 14 лет

Верховная Рада приняла закон № 5122 «О внесении изменений в статью 21 Закона Украины „О лекарственных средствах“ относительно запрета продажи лекарственных средств детям». Документ поддержал 341 народный депутат.
Закон запрещает детям до 14 лет продавать лекарства, в том числе и дистанционно. Также запрещена доставка лекарств, если конечным потребителем является малолетний ребенок.
Также закон позволяет просить документы, если возникают сомнения, есть ли ребенку 14 лет. Если покупатель откажется подтвердить свой возраст документом, то продажа лекарств запрещена.
Напомним, зимой в течение одной недели в Украине зарегистрировали несколько случаев отравления лекарствами детьми. В частности, в Киевской области две девочки приняли 40 таблеток популярного спазмалитического препарата, после чего одна девочка погибла. Аналогичные случаи зафиксированы в Умани и Киеве.
Отметим, что согласно статье 321 Уголовного кодекса Украины, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы от пяти до восьми лет.
После этого глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий анонсировал подготовку законопроекта, который бы запретил продажу лекарств детям. Однако, по его словам, тогда планировалось запретить отпуск лекарственных средств до 18 лет.
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