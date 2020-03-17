Рада приняла закон о повышении доступности лекарств

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения».
Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.
Этот закон создает основы привлечения закупочной организации к осуществлению закупок медицинских товаров за средства государственного бюджета.
Министерство здравоохранения Украины остается при этом главным распорядителем бюджетных средств. Закупочная организация будет осуществлять закупки медицинских товаров за средства государственного бюджета в рамках программ, которые будут определены как стратегические. Закупочная организация будет получать бюджетные средства от Минздрава и будет выступать заказчиком в понимании Закона Украины «О публичных закупках» будет проводить процедуры закупок, заключать от собственного имени договоры о закупке, становиться собственником лекарственных средств и других медицинских товаров и организовывать получение соответствующих товаров конечными потребителями — лечебно-профилактическими учреждениями.
Перечень медицинских товаров, которые могут закупаться за средства государственного бюджета, предполагается утвердить постановлением Кабмина.
Предложенный законом порядок осуществления закупок будет гарантировать недискриминацию и равенство доступа отечественных и зарубежных поставщиков медицинских товаров к участию в таких закупках.
Принятие этого закона позволит недопустить коррупционные риски при осуществлении закупок лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров за средства государственного бюджета, обеспечить своевременность и прогнозируемость поставок таких товаров в учреждения здравоохранения, экономию бюджетных средств за счет расширения конкуренции, в том числе благодаря сохранению возможности участия поставщиков-нерезидентов в публичных закупках лекарственных средств, расширить доступ пациентов Украины к наиболее эффективным, качественным и безопасным лекарственным средств, медицинских изделий и других товаров.
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