Минздрав разрешил месяц хранить вакцину Pfizer при плюсовой температуре

Министерство здравоохранения Украины разрешило хранить неразведенную вакцину от COVID-19 Comirnaty производства Pfizer-BioNTech при температуре от +2°C до +8°C в течение месяца вместо пяти дней, сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее письмо от компании Pfizer Export B.V. с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty Минздрав получил 24 июня 2021 года. Компания обратилась к регуляторам после серии новых исследований.

Изменили требования к хранению вакцины также Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление по продовольствию и медикаментам США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран.