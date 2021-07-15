В МВФ хотят от Украины большего прогресса в реализации реформ

Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшей перспективе намерен продолжать обсуждение с Украиной предоставление нового транша. Как заявил в четверг на регулярном брифинге официальный представитель МВФ Джерри Райс, в фонде приветствуют принятие «законов, которые укрепят судебную систему», однако нашей стране необходимо добиться прогресса в ряде других областей.
«Что касается Украины, мы по-прежнему тесно взаимодействуем с властями по вопросу реализации мер и реформ, необходимых для продвижения вперед ... У нас недавно были очень конструктивные встречи с министром финансов Марченко. ...Мы приветствуем недавнее одобрение законов, которые укрепят судебную систему в Украине, но нужно добиться большего прогресса в ряде других областей... Так что наши обсуждения с властями продолжатся в предстоящий период», — сказал Райс.
МВФ еще 9 июня 2020 года утвердил новую кредитную программу stand-by на 18 месяцев для Украины в размере порядка $5 млрд. Пока получены только $2,1 млрд первого транша.
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