Зеленский прокомментировал встречу Байдена и Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтоне выразил надежду, что США и Германия будут совместно противостоять агрессору, а не поощрять его, и решения об Украине не будут приниматься без Украины.
«Встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы. Верю, что наши партнеры США и Германия совместно будут противостоять агрессору, а не поощрять его. И ни одного решения об Украине без Украины», — написал Зеленский в Твиттере.
Как сообщалось, президент США Джо Байден примет канцлера Германии Ангелу Меркель в Белом доме 15 июля, это будет ее последний визит в должности.
Президент США Джо Байден, как ожидается, поднимет тему газопровода «Северный поток 2» во время переговоров в четверг с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.
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