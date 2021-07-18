Великобритания отказалась от массовой вакцинации подростков

Власти Великобритании отказались от массовой вакцинации от коронавируса детей и подростков. Прививать будут только определенные группы, сообщает The Telegraph.
По данным газеты, Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) призвал воздержаться от вакцинации всех детей до тех пор, пока не будут получены дополнительные данные о возможных рисках. Вместо этого инъекции предлагается делать детям в возрасте от 12 до 15 лет, уязвимым перед COVID-19, тем, кто живет со взрослыми из группы риска, и подросткам, которым через три месяца исполнится 18 лет. Их будут прививать вакциной Pfizer/BioNTech, которую для этих целей одобрило британское управление по контролю за оборотом лекарств.
Ожидается, что официально об этом решении объявят в понедельник, 19 июля, пишет Telegraph. JCVI обсуждал тему вакцинации несовершеннолетних в течение нескольких месяцев.
В министерстве здравоохранения Великобритании заявили СМИ, что власти «не принимали никаких решений о том, следует ли людям в возрасте от 12 до 17 лет предлагать вакцины против COVID-19».
На массовой вакцинации подростков настаивал Кевин Кортни, глава Национального союза образования, крупнейшего профсоюза учителей Англии и Уэльса. Против выступила профессор Оксфордского университета Сара Гилберт, руководившая работой по созданию препарата AstraZeneca. По ее словам, пользы от вакцинации детей «намного меньше», чем от вакцинации взрослых, количество доз препарата ограничено и в первую очередь их нужно использовать, чтобы привить медицинских работников и пожилых людей в странах, которые испытывают нехватку вакцин.
Позиция JCVI совпадает с точкой зрения постоянного комитета по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии. Эксперты ранее рекомендовали не вакцинировать в обязательном порядке всех детей и подростков от 12 до 17 лет, а прививать только тех, кто имеет хронические заболевания. Израиль и США, напротив, выступают за то, чтобы прививать от COVID-19 всех старше 12 лет.
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