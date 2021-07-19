Страны Запада призвали «Талибан» прекратить военные действия

Посольства США и ряда других западных стран в Кабуле призвали движение «Талибан» немедленно прекратить наступление своих боевых отрядов. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News.

«Дипломатические миссии Австралии, Великобритании, Германии, Дании, ЕС, Испании, Италии, Канады, офиса высокого представителя НАТО, Нидерландов, Республики Корея, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Японии, аккредитованные в Исламской Республике Афганистан, призывают к незамедлительному прекращению наступления боевиков „Талибан“, которое сводит на нет усилия по достижению политического решения конфликта, приносит страдания и делает беженцами мирных жителей, — приводит телеканал заявление дипломатов. — Мы осуждаем продолжающееся преднамеренное убийство людей в Афганистане, разрушение жизненно важной инфраструктуры, а также угрозы, заявления и другие шаги, направленные против достижений афганцев за последние 20 лет, которые мы решительно поддерживали».

«Наступление „Талибана“ входит в прямое противоречие с его утверждениями о поддержке мирного решения конфликта и с Дохийским мирным процессом, — отмечается в заявлении. — Оно привело к гибели мирных афганцев, в том числе через преднамеренные убийства, к перемещению мирных жителей, грабежам и сожжению жилищ, разрушению жизненно важной инфраструктуры и ущербу для сети коммуникаций».

Накануне в Дохе (Катар) завершилась двухдневная встреча делегации высокого уровня из Афганистана и представителей талибов. По итогам стороны приняли краткое заявление о намерении продолжить мирные переговоры на высоком уровне. Афганские наблюдатели отмечают при этом, что в итоговом заявлении не было никаких упоминаний о снижении интенсивности боевых действий или о заключении перемирия.

В пятницу телеканал CNN со ссылкой на свой источник в Конгрессе США сообщил, что талибы наращивают темпы наступательных операций в Афганистане.

По данным источника, наступление талибов ускоряется, «увеличивается угроза» для Кабула. Вместе с тем, неминуемой опасности захвата афганской столицы в данный момент нет. Одной из причин этого является сохраняющаяся у американцев возможность наносить по талибам удары с воздуха.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.