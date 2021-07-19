Войти
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
госфинансы
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
Трамп заявил о потере США уважения в мире
позиция
Трамп заявил о потере США уважения в мире

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Страны Запада призвали «Талибан» прекратить военные действия

132
Страны Запада призвали «Талибан» прекратить военные действия

Посольства США и ряда других западных стран в Кабуле призвали движение «Талибан» немедленно прекратить наступление своих боевых отрядов. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News.

«Дипломатические миссии Австралии, Великобритании, Германии, Дании, ЕС, Испании, Италии, Канады, офиса высокого представителя НАТО, Нидерландов, Республики Корея, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Японии, аккредитованные в Исламской Республике Афганистан, призывают к незамедлительному прекращению наступления боевиков „Талибан“, которое сводит на нет усилия по достижению политического решения конфликта, приносит страдания и делает беженцами мирных жителей, — приводит телеканал заявление дипломатов. — Мы осуждаем продолжающееся преднамеренное убийство людей в Афганистане, разрушение жизненно важной инфраструктуры, а также угрозы, заявления и другие шаги, направленные против достижений афганцев за последние 20 лет, которые мы решительно поддерживали».

«Наступление „Талибана“ входит в прямое противоречие с его утверждениями о поддержке мирного решения конфликта и с Дохийским мирным процессом, — отмечается в заявлении. — Оно привело к гибели мирных афганцев, в том числе через преднамеренные убийства, к перемещению мирных жителей, грабежам и сожжению жилищ, разрушению жизненно важной инфраструктуры и ущербу для сети коммуникаций».

Накануне в Дохе (Катар) завершилась двухдневная встреча делегации высокого уровня из Афганистана и представителей талибов. По итогам стороны приняли краткое заявление о намерении продолжить мирные переговоры на высоком уровне. Афганские наблюдатели отмечают при этом, что в итоговом заявлении не было никаких упоминаний о снижении интенсивности боевых действий или о заключении перемирия.

В пятницу телеканал CNN со ссылкой на свой источник в Конгрессе США сообщил, что талибы наращивают темпы наступательных операций в Афганистане.

Читайте также: В Украине проверят получателей субсидий: инспекторы будут ходить по домам

По данным источника, наступление талибов ускоряется, «увеличивается угроза» для Кабула. Вместе с тем, неминуемой опасности захвата афганской столицы в данный момент нет. Одной из причин этого является сохраняющаяся у американцев возможность наносить по талибам удары с воздуха.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение свернуть операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае. В Белом доме рассчитывают, что он завершится к концу августа.

Афганистан, Талибан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 июля 2021
Воскресенье, 18 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

Ничего особенного, отличного от уже пережитого в 1990-е и 2010-е, не произойдет. Немного социального напряжения и идеологической истерики.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Сергей Куюн
Сергей Куюн
директор «Консалтинговой группы А-95»

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016