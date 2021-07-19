Президент Азербайджана Алиев летит к Путину

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 20 июля, проведет в Москве переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече планируется обсудить в том числе реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.
«20 июля 2021 года в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Азербайджанской Республики И. Г. Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры в том числе обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. «Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей», — указали в Кремле.
Предполагается, что президенты также рассмотрят ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016