Президент Азербайджана Алиев летит к Путину

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 20 июля, проведет в Москве переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, на встрече планируется обсудить в том числе реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.

«20 июля 2021 года в Москве пройдут переговоры президента Российской Федерации В. В. Путина с президентом Азербайджанской Республики И. Г. Алиевым, который будет находиться в России с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры в том числе обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. «Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей», — указали в Кремле.

Предполагается, что президенты также рассмотрят ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.