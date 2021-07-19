Пятая часть абитуриентов провалила ВНО по истории Украины

Почти 20% абитуриентов не прошли внешнее независимое оценивание по истории Украины.
Об этом сказал руководитель Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко во время пресс-конференции в Укринформе.
«Почти 20% наших абитуриентов не сдали тест по истории Украины. Это дети, которые совершенно не владеют картографическими умениями. И абсолютно не ориентируются в исторической хронологии, не в том понятии — что, где, когда и как происходило, а они не способны расположить события, между которыми расстояние 10-20 лет», — сказал Бойко.
Он отметил, что эти дети не способны анализировать элементарную диаграмму и соотносить дату на ней с вариантом ответа. По его словам, такие абитуриенты, получив полное среднее образование в условиях независимости, не способны вспомнить или помнить четыре канонических события, которые привели к независимости Украины.
«С точки зрения обществоведческого компонента наши дети демонстрируют более угрожающие и более неутешительные результаты, нежели те, которые демонстрируют по математике», — сказал Бойко.
Напомним, в этом году в Украине 550 участников ВНО набрали по 200 баллов как минимум по одному предмету. Основная сессия внешнего независимого тестирования проходила с 21 мая по 15 июня. С 29 июня началась дополнительная сессия ВНО.
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