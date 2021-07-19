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В США дали первый тюремный срок за штурм Капитолия

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В США дали первый тюремный срок за штурм Капитолия

Житель штата Флорида Пол Ходжкинс стал первым осужденным участником январского штурма Капитолия, его приговорили к восьми месяцам тюрьмы, сообщает издание Politico.

Ходжкинса обвиняли в создании помех официальному мероприятию. После освобождения из тюрьмы 38-летний американец будет еще два года пребывать под судебным надзором. Он также выплатит две тысячи долларов в качестве возмещения ущерба.

Подсудимый стал известен своими селфи в зале заседания сената. Сторона обвинения рассматривала это как отягчающее обстоятельства.

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В начале января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили посторонних из здания, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.

Капитолий
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