Десять человек пострадали в результате стрельбе на юге Италии

Десять человек в возрасте от 18 до 28 лет получили ранения в результате стрельбы, открытой ночью в городе Таранто. Как сообщает в среду газета La Repubblica, состояние одного из пострадавших вызывает опасения медиков.

Полиция выясняет причины и обстоятельства инцидента, произошедшего в прибрежном районе Сан-Вито в зоне местного яхт-клуба.

Предполагается, что стрельбу открыл один человек в ходе потасовки двух групп молодых людей из разных кварталов города.