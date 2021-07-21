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В Беларуси собираются повысить возрастной ценз для избрания президентом

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В Беларуси собираются повысить возрастной ценз для избрания президентом

Председатель Конституционной комиссии по выработке предложений по изменению в основной закон Беларуси Петр Миклашевич сообщил, что в стране планируется повысить до 40 лет возрастной ценз для избрания на пост президента.

«В разделе „Президент. Парламент. Правительство“ предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз — 40 лет (сейчас 35 лет), ценз оседлости — постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства — не иметь гражданства иностранного государства», — сказал Миклашевич журналистам в среду по итогам девятого заседания Конституционной комиссии, его слова приводит агентство БелТА.

Кроме того, по его словам, предлагается закрепить в конституции, что один человек может быть президентом не более двух сроков. «Уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков», — сказал Миклашевич.

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Также планируется ввести новый правозащитный институт — уполномоченный по правам человека.

Беларусь
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