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Раздробление МВД после отставки Авакова несёт угрозу безопасности Украины, - СМИ

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Раздробление МВД после отставки Авакова несёт угрозу безопасности Украины, - СМИ

Попытки раздробить систему МВД, выстроенную экс-главой ведомства Арсеном Аваковым, на фоне фактического бездействия остальных правоохранительных структур несут серьёзные угрозы внутренней и внешней безопасности Украины. Речь об этом идёт в статье «Закат империи? Что будет с МВД после ухода Авакова», опубликованной изданием Golos.UA.

«7 лет МВД было примером стабильной и эффективной работы, и более того - по сути, это был последний все ещё функционирующий орган на ладан дышащей правоохранительной системы Украины. Другие участники давно вышли из игры: прокуратура (при чем на всех уровнях) давно работает под заказ хозяев, ГБР превратили в похоронное бюро для уголовных дел, СБУ – коммерческая структура - уже сломанная игрушка, НАБУ и САП – вообще работают не на Украину… одной из серьёзных заслуг теперь уже экс-министра является то, что он сумел выстроить действительно работающую вертикаль, развал которой допускать нельзя! Однако новому руководству, похоже, это не по душе. И вот теперь существует риск, что МВД может стать очередной «сломанной игрушкой» ОПУ», - говорится в публикации.

В статье отмечается, что в планах власти - вывод отдельных служб из-под ведения Министерства.

«За 7 лет правления Авакова МВД превратилось из обычного силового ведомства в мощную империю: Нацполиция, Нацгвардия, Погранслужба, Служба чрезвычайных ситуаций, Миграционная служба… Показатели эффективности работы правоохранителей полетели вверх. Но с начала своей каденции Владимир Зеленский хочет вывести из-под контроля МВД Госпогранслужбу и Нацгвардию. Такую задачу поставили перед Денисом Монастырским, не успел он зайти на должность», - подчёркивает издание.

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Автор указывает, что Арсен Аваков был категорически против таких манипуляций вокруг органа, который обеспечивает внутреннюю безопасность в стране.

«Два года велись дискуссии по поводу разделения министерства на несколько частей, и до сих пор Аваков препятствовал этому… Ведь это попытка разрушить механизм, который эффективно работал годами, ведь не зря Авакова называли лучшим управленцем... Теперь «загребущие ручки» все-таки дотянулись и до МВД – все идёт к тому, что и его ведомства будут поделены и разграблены, как и все остальное имущество государства», - подытожил автор публикации.

МВД
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