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Китай отказался помогать расследованию ВОЗ по COVID

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Китай отказался помогать расследованию ВОЗ по COVID

Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении COVID-19. Об этом заявил замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь, передает Reuters.

На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.

Цзэн Исинь, комментируя планы ВОЗ посвятить второй этап расследования версии об утечке коронавируса из китайской лаборатории, обвинил организацию в «политическом позерстве», пишет Bloomberg. По словам замглавы NHC, действия ВОЗ демонстрируют «высокомерие по отношению к науке».

Группа представителей китайского научного сообщества во время брифинга также настаивала на том, что вирус, скорее всего, передало человеку какое-то животное через промежуточного носителя, пишет агентство. Глава группы, работающей с ВОЗ, эпидемиолог Лиан Ваннян подчеркнул, что в лаборатории в Ухане, о которой идет речь, «никогда не было вируса». «Нам не нужно тратить больше ресурсов на расследование версии об утечке», — заявил он.

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Предположение о том, что вирус изначально был разработан в китайской лаборатории, вновь опровергли и в МИДе страны. Представитель ведомства Жао Лижян во время брифинга прокомментировал майскую статью The Wall Street Journal, в которой издание, со ссылкой на секретный отчет американской разведки, утверждало, что не менее трех ученых из китайского Института вирусологии тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе. Газета писала, что эти данные подкрепляют версию о его искусственном происхождении.

Лижян заявил, что у США нет доказательств, что ученые болели до того, как мир узнал о COVID-19. По его мнению, Вашингтон не представил доказательств, потому что «это ложь».

Китай, коронавирус
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