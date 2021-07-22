Китай отказался помогать расследованию ВОЗ по COVID

Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану по второму этапу расследования о происхождении COVID-19. Об этом заявил замглавы Национального комитета по здравоохранению (NHC) Цзэн Исинь, передает Reuters.
На прошлой неделе глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что исключать версию, что коронавирус распространился после утечки из лаборатории в Китае, пока рано, и призвал Китай к открытому сотрудничеству. Он также сообщил, что ВОЗ планирует проверить лаборатории в Ухане, рядом с которыми были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.
Цзэн Исинь, комментируя планы ВОЗ посвятить второй этап расследования версии об утечке коронавируса из китайской лаборатории, обвинил организацию в «политическом позерстве», пишет Bloomberg. По словам замглавы NHC, действия ВОЗ демонстрируют «высокомерие по отношению к науке».
Группа представителей китайского научного сообщества во время брифинга также настаивала на том, что вирус, скорее всего, передало человеку какое-то животное через промежуточного носителя, пишет агентство. Глава группы, работающей с ВОЗ, эпидемиолог Лиан Ваннян подчеркнул, что в лаборатории в Ухане, о которой идет речь, «никогда не было вируса». «Нам не нужно тратить больше ресурсов на расследование версии об утечке», — заявил он.
Предположение о том, что вирус изначально был разработан в китайской лаборатории, вновь опровергли и в МИДе страны. Представитель ведомства Жао Лижян во время брифинга прокомментировал майскую статью The Wall Street Journal, в которой издание, со ссылкой на секретный отчет американской разведки, утверждало, что не менее трех ученых из китайского Института вирусологии тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе. Газета писала, что эти данные подкрепляют версию о его искусственном происхождении.
Лижян заявил, что у США нет доказательств, что ученые болели до того, как мир узнал о COVID-19. По его мнению, Вашингтон не представил доказательств, потому что «это ложь».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016