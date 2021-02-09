Боголюбов и Коломойский подают иск против США

Американская компания Optima Ventures, зарегистрированная в штате Делавэр, и ее дочерняя компания принадлежащие экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову подают иск против США с требованием о возмещении $23 млн в ответ на два гражданских иска от Министерства юстиции США о конфискации коммерческой недвижимости бизнесменов в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас).

Согласно сообщению в издании Global Аrbitration Review, соответствующий иск подается в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

В то же время, на сайте ICSID информация об этом иске в настоящее время отсутствует, отмечает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Минюст США 6 августа подал два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из ПриватБанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

Согласно документу, экс-владельцев ПриватБанка обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.

Подозрения также сделаны в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова — Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, которые создали сеть компаний, в названии которых обычно использовалось Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования.

Согласно релизу, они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom, общая стоимость которых составляет около $70 млн.

Американская компания Optima Ventures, зарегистрированная в штате Делавэр, и ее дочерняя компания принадлежащие экс-владельцам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову подают иск против США с требованием о возмещении $23 млн в ответ на два гражданских иска от Министерства юстиции США о конфискации коммерческой недвижимости бизнесменов в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас).

Согласно сообщению в издании Global Аrbitration Review, соответствующий иск подается в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

В то же время, на сайте ICSID информация об этом иске в настоящее время отсутствует, отмечает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Минюст США 6 августа подал два гражданских иска о конфискации имущества в Окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (Кентукки) и Далласе (Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из ПриватБанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

Согласно документу, экс-владельцев ПриватБанка обвиняют в том, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.

Подозрения также сделаны в адрес сообщников Коломойского и Боголюбова — Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, которые создали сеть компаний, в названии которых обычно использовалось Optima, для дальнейшего отмывания присвоенных средств и их инвестирования.

Согласно релизу, они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom, общая стоимость которых составляет около $70 млн.