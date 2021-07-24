Для украинцев на следующей неделе открывается Испания

Испания с 27 июля открывается граждан Украины в соответствии с рекомендациями Совета ЕС, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев — среди приоритетов МИД», — написал Кулеба на странице в Twiiter в субботу.

Министр добавил, что при въезде в страну необходимо предъявить свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест на COVID-19.

Подробная информация об условиях путешествий на сайте доступна МИД: https://tripadvisor.mfa.gov.ua