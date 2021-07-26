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Минздрав одобрил смешивание вакцин от COVID-19

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Минздрав одобрил смешивание вакцин от COVID-19

Минздрав рекомендовал разрешить комбинирование разных вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в интервью «Апострофу» заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, министерство принимает подобные решения, опираясь на результаты международных исследований, рекомендации производителей вакцин и анализ аналогичного опыта других государств.

«Национальная техническая группа экспертов по иммунизации, как главный совещательный орган Минздрава, рекомендовала разрешить так называемое микширование (смешивание) вакцин, но при четком соблюдении определенных условий», — сказал он.

Кузин уточнил, что речь идет о возможности введения второй дозы вакцины Comirnaty (разработана компаниями Pfizer и BioNTech) после первой дозы м-РНК вакцины Spikevax (от компании Moderna), если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. «Также, если у человека была тяжелая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача», — добавил врач.

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Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля — в этот день начали использовать препарат Covishield (аналог препарата от AstraZeneca индийского производства). Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac используется с 13 апреля, AstraZeneca — с 18 апреля, а Comirnaty — с 26 апреля. Вакцина от Moderna стала доступна украинцам с 22 июля. С начала прививочной кампании на Украине одну дозу вакцины получили более 3 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы чуть более 1,7 млн человека.

вакцина, вакцинация
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