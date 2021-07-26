За ночь биткоин подорожал на $6 тысяч

Рано утром в понедельник, 26 июля, курс биткоина на криптобирже Binance в моменте достигал $39,8 тыс. С вечера воскресенья стоимость криптовалюты выросла на $6 тыс. (было $33,8 тыс.). По состоянию на 9:30 по Киеву актив торговался на уровне в $39,1 тыс., за последние 24 часа биткоин подорожал на 14% — утром 25 июля он стоил около $34,5 тыс
Стоимость биткоина начала активно расти после того, как в сети появилась неподтвержденная информация о том, что платформа Джеффа Безоса Amazon начнет принимать криптовалюту к оплате до конца текущего года.
На прошлой неделе Amazon опубликовала вакансию для главы направления криптовалют и блокчейна. Источник утверждает, что это связано с планами по приему биткоина к оплате, а указание идет от самого Безоса. Следующими после биткоина якобы могут быть приняты Ethereum, Cardano и Bitcoin Cash. Издание пишет, что Amazon готовится представить собственный токен уже в начале 2022 года.
Позднее известный участник криптосообщества под ником CryptoCobain написал в своем Twitter (405,5 тыс. читателей), что именно он запустил слух о приеме криптовалюты Amazon, обманув «глупого криптожурналиста». В Amazon пока никак не отреагировали на происходящее.
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