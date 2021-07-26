В Канаде йоркширский терьер спас девочку от койота втрое больше себя

В Торонто йоркширский терьер весом в четыре с половиной килограмма спас от койота десятилетнюю девочку, передает CTV News.

По словам маленькой хозяйки, она гуляла с собакой по кличке Мэйси, когда их начал преследовать койот. Девочке пришлось бросить поводок, так как собака не захотела следовать за ней.

Соседские камеры видеонаблюдения сняли, как Мэйси вступила в драку с огромным животным и спугнула его, пока хозяйка убегала.

По сведениям телеканала, собака получила раны и сейчас проходит лечение у ветеринара, но прогнозы по выздоровлению позитивные.